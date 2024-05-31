Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 10:37
Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!
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Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgili son kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, teknik direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı.

Ayrılık kararının gün içinde resmen duyurulması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

Sezon başında üçüncü kez Fenerbahçe'nin başına gelen İsmail Kartal, Sarı-lacivertli takımla 90 lig maçına çıkarken 65 galibiyet aldı ve 2.38 puan ortalaması yakaladı.


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