Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıracağı iddia edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgili son kararını verdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, teknik direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı.
Ayrılık kararının gün içinde resmen duyurulması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sezon başında üçüncü kez Fenerbahçe'nin başına gelen İsmail Kartal, Sarı-lacivertli takımla 90 lig maçına çıkarken 65 galibiyet aldı ve 2.38 puan ortalaması yakaladı.
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