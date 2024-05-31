Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Mourinho'dan sözleşmeye özel madde talebi!

Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:44

Güncelleme: 31.05.2024 - 11:44

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardığı iddiası büyük ses getirdi.

Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco'nun vatandaşı Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve dünyaca ünlü hocayla anlaşmaya vardığı belirtildi.

Öte yandan Sky Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu kısa süre içinde resmen açıklamayı palnlıyor.

Avrupa'da büyük yankı uyandıran gelişme sonrası İtalyan basınından Calciomercato, Jose Mourinho'nun sözleşmesine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Calciomercato'da yer alan habere göre Jose Mourinho, Fenerbahçe ile imzalayacağı sözleşmede "Portekiz Milli Takımı'ndan teklif gelirse serbest kalır" maddesinin bulunmasını talep etti.

Portekizli hocaya Roma'yı çalıştırırken milli takımdan teklif gelmiş ancak kabul edememişti.

Mourinho, milli takımı reddetmek zorunda kaldığı için duyduğu pişmanlığı daha önce dile getirmişti.