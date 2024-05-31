Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Mourinho'dan sözleşmeye özel madde talebi!

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardığı iddia edilirken, Portekizli hocanın imzalayacağı sözleşmede serbest kalma maddesinin olacağı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:44
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Mourinho'dan sözleşmeye özel madde talebi!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardığı iddiası büyük ses getirdi. 

Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco'nun vatandaşı Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve dünyaca ünlü hocayla anlaşmaya vardığı belirtildi.

Öte yandan Sky Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu kısa süre içinde resmen açıklamayı palnlıyor.

Avrupa'da büyük yankı uyandıran gelişme sonrası İtalyan basınından Calciomercato, Jose Mourinho'nun sözleşmesine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Calciomercato'da yer alan habere göre Jose Mourinho, Fenerbahçe ile imzalayacağı sözleşmede "Portekiz Milli Takımı'ndan teklif gelirse serbest kalır" maddesinin bulunmasını talep etti.

Portekizli hocaya Roma'yı çalıştırırken milli takımdan teklif gelmiş ancak kabul edememişti.

Mourinho, milli takımı reddetmek zorunda kaldığı için duyduğu pişmanlığı daha önce dile getirmişti.


fenerbahçe haberleri jose mourinho haberleri Mario Branco haberleri

İlgili Haberler

Ünlü gazeteci duyurdu... Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaştı!

Ünlü gazeteci duyurdu... Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaştı!
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım
Aziz Yıldırım Jose Mourinho için tarih verdi!

Aziz Yıldırım Jose Mourinho için tarih verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Covid-19 ‘flirt’ varyantı yurtdışında yayılmaya başladı: 'Bu yaza damgasını vuracağını düşünüyoruz'

Covid-19 ‘flirt’ varyantı yurtdışında yayılmaya başladı: 'Bu yaza damgasını vuracağını düşünüyoruz'
Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu uyarı: 31 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu uyarı: 31 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Filenin Sultanları geriden gelip kazanmasını bildi!

Filenin Sultanları geriden gelip kazanmasını bildi!
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası!

İstanbul Boğazı’nda gemi arızası!
Son bilet sahibini buldu! Bodrum FK Süper Lig'de!

Son bilet sahibini buldu! Bodrum FK Süper Lig'de!
Bursa’da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı

Bursa’da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na iki talip: Tekliflerin ayrıntısı ortaya çıktı!

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na iki talip: Tekliflerin ayrıntısı ortaya çıktı!
Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü hediyesi ne alınır?

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü hediyesi ne alınır?