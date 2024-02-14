Eleştirilerin odak noktasıydı: Fenerbahçe'den teknik heyete takviye!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik heyete dahil ettiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 20:21
Eleştirilerin odak noktasıydı: Fenerbahçe'den teknik heyete takviye!
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Fenerbahçe son zamanlarda eleştirilerin odak noktası haline gelen teknik ekibe yeni bir isim kattı.

Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik heyete dahil etti.

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Yönetimin, bu hamleyle birlikte kaleci Dominik Livakovic'in performansını arttırmayı hedeflediği kaydedildi.

Sandro Zufic (solda) ile Dominik Livakovic (sağda)

LIVAKOVIC İLE ÇALIŞMIŞTI

Sandro Zufic, Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'da görev yapmıştı.

44 yaşındaki antrenör, bordo-mavililerden ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmadı. Hırvat antrenörün UEFA A Lisansı bulunuyor.

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'de Sandro Zufic ile 3 sene birlikte çalıştı.


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