Elfsborg maçı öncesi konuştu: Okan Buruk'tan ilk 11 açıklaması!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:35

Güncelleme: 22.10.2024 - 12:38

UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile kaleci Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Geçiş hücumunu çok iyi oynayan bir takım. Topu rakibe bırakan bir takımla oynayacağız. Oyuncularıma güveniyorum takımıma güveniyorum. Taraftarımıza güveniyoruz, kendi sahamızdayız. Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısını tekrar sahaya yansıtmaya çalışcaz."

"Sol bek için bugün karar vereceğiz. Yarın maçta görürsünüz. Kadro seçimlerimizi antrenmanda deneyeceğiz, yarın maçtan önce dizilişi göreceksiniz. Oyuncu tercihleriyle ilgili hiçbir şey söylemedik bu zamana kadar."

"GEÇMİŞE DEĞİL, GELECEĞE BAKIYORUZ"

"Kendi sahamızda oynadığımız ve favorisi olduğumuz bir Avrupa maçı. Çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var, bunların hepsi motivasyon. Son maçı kazandığımız için ligdeki durumumuz gidişatımız her şey bizim lehimize. Avrupa'da da çıkıp oynayacağız. Geçiş hücumunu etkili yapan bir takım, bu şekilde skor bulmaya çalışacaklar. En büyük avantajımız kendi sahamızda oynuyoruz. Galatasaray benim döneminde oynadığı iç saha maçlarından belki 1-2 tane sayarız iyi motive olmadığı."

"Geçmişe değil, geleceğe bakıyoruz. Elfsborg'a karşı kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Bizim bir oyunumuz var, bu oyunun dışında bir şey oynamıyoruz."

İLK 11 AÇIKLAMASI

"Aslında yedek, ilk 11 oyuncusu gibi bir şey futbolda yok. En iyi olan hep sahada olacak. Galatasaray takımını galibiyete taşıyacak futbolcular hep yarışacak. Bazen kulübede çok önemli isimlerini oluyor ama oyuna sokamıyorsunuz. Bütün oyuncularımızı hazır tutacağız. Bazen doğal olarak rotasyon oluyor; sakatlıklar, cezalar. Geçen ay 7 maç oynadık. 5. maçta değişiklik yapıp daha az oynayanları oynatmıştık. Bu ayki programımız daha rahat. Aralıklarda dinlenebileceğiz. Yine değişiklikler yapacağız ama ilk başta en önemli şey kazanmamız gerek."

"MAÇ SAATİ BİRAZ ZOR OLABİLİR AMA..."

"10 maçta yaklaşık golle sonuçlandırma yüzdesi 60. Pozisyonu gole çevirme yüzdeleri yüksek, sonlandırmayı iyi yapan bir takım. Geçen senenin İsveç Ligi 2.'si, Roma'yı yendi, Alkmaar'dan puan alıyordu. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız."

"Seyircimiz için maç saati biraz zor olabilir ama 17.30 bizim için kötü bir saat değil."

Günay Güvenç'in açıklamaları şu şekilde:

"Totalde 8 maçımız var maksimum puana ulaşıp Avrupa Ligi'ne devam etmek istiyoruz. Hedefimiz bu."

"ZORLANIYORUM OYNAMADIĞIM İÇİN..."

"Benim misyonum oynayıp para kazanmak değil sadece, farklı misyonlarım da var. Gençlere yardımcı olmak, takımdaki arkadaşlığı en yüksek seviyeye çıkarmak. Yedek kalıp dinlenecek biri değilim. Yüzde yüzümle çalışıyorum."

"Zorlanıyorum oynamadığım için bazen, özellikle geçmiş yıllarda oynadığım için. Eşimle bile tartışmalar yaşıyoruz oynamadığımla ilgili. Hazır tutuyorum kendimi. Takıma katkı vermek istiyorum. Ama önümdeki ismin değerini de tüm Türkiye tüm Avrupa tüm camia biliyor. Muslera'nın performansının hiç düştüğünü görmüyoruz, benden kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Beni hissediyor ensesinde bu beni gururlandırıyor."

OSIMHEN'İN GOL SEVİNCİ

"Osimhen ile yedek kulübesinde yan yana oturuyorduk. Yedek kulübesinde bana çok sorular sordu. Özellikle en son Atatürk resmiyle ilgiliydi. İstiklal Marşı'nı sordu. Taraftarların ne tezahürat yaptığını sordu. Çok açık biri. Maça girdi, güzel bir gol attı. Sonra bize doğru koşarken ben hocamıza sarılacak zannettim, (Okan Buruk: Ben de öyle zannettim), baktım hocaya bir 'Çak' yaptı, bana sarıldı. Spontane gelişen bir şey oldu."