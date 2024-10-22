Ismail Jakobs sakatlanmıştı: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:09

Güncelleme: 22.10.2024 - 12:09

Galatasaray’da sağ üst arka adalesinden sakatlanan Ismail Jakobs’un 1 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk bu bölge için arayışa girdi.

Jakobs, UEFA Avrupa Ligi’nde Elfsborg, ligde ise Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Daha sonraki hafta ligi maç yapmadan geçirecek sarı-kırmızılılar, 10 gün dinlenme fırsatı yakalayacak.

YENİ SOL BEK BERKAN KUTLU

Buruk’un, Jakobs’un yokluğunda sol bekte Berkan Kutlu’ya forma vermesi bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz ve yeni transfer Elias Jelert de bu bölge için alternatif isimler arasında yer alıyor.

