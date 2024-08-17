Elias Jelert, Galatasaray ile ilk maçına çıktı!
Galatasaray'ın yeni transfer ettiği Danimarkalı futbolcu Elias Jelert, Konyaspor karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert ilk kez Galatasaray forması giydi.
21 yaşındaki futbolcu 84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi.
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