Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:45

Güncelleme: 02.08.2024 - 16:45

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren'i yenen Kayra Özdemir, çeyrek finalde Japon Akira Sone ile karşılaştı. Milli sporcu, çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu rakibini altın skorda yenerek adını yarı finale yazdırdı. Peki, Kayra Özdemir kimdir? Olimpiyatlarda yarı finale kalan Kayra Özdemir kaç yaşında, nereli? Kayra Özdemir'in kariyeri ve başarıları...

KAYRA ÖZDEMİR KİMDİR?

Kayra Özdemir, 13 Şubat 1988 yılında dünyaya gelmiştir. Ketty Mathé, 2014'te Kayra Almira Özdemir adını alarak Türk vatandaşı oldu.

Türk sporcu, Kazan'daki 2016 Avrupa Şampyionası'nda altın madalya kazanmayı başardı. Ülke şampiyona tarihindeki son altın madalyasını 2004'te kazanabilmişti.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Grand Slam'da Kayra Sayit, kadınlar +78 kilo finalinde Tunuslu Nihel Cheikh Rouhou'yu ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020 olimpiyatında Türkiye'yi Judo kadınlar +78 kiloda temsil eden Kayra Sayit, Fransız rakibine yenilerek olimpiyat 5'inci oldu. 2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da 5'inci olan Kayra Sayit, ilk turda Kamerun'dan Vanessa Hortace Mballa Atangana'yı waza-ari ile mağlup ederek 2'nci tura yükseldi. Sayit, ikinci turda Ukrayna'dan Yelezaveta Kalanina'yı ippon ile yenerek çeyrek finale çıktı. Kayra Sayit, çeyrek finalde Japonya'dan Akira Sone'ye ippon ile mağlup oldu ve repesaj maçında Güney Koreli Mijin Han ile karşılaştı ve maçı ippon ile kazanarak bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Kayra, bronz madalya için karşılaştığı Fransız Romane Dicko'ya yenildi ve 2016 Rio'da olduğu gibi olimpiyatları 5'ncilikle tamamladı.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen 2021 Avrupa Judo Şampiyonası’nda Kayra Sayit kadınlar +78 kg finalinde Fransız rakibi Lea Fontaine'yi mağlup ederek altın madalya kazandı. Kayra Sayit, ilk turda maç yapmadı. İkinci turda Rus Anzhela Gazparian'ı çeyrek finalde Fransız Anne Fatoumata M'Bairo'yu, yarı finalde Belaruslu Maryna Slutskaya’yı ipponla yenen Kayra, finalde Fransız Lea Fontaine'yi ipponla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.