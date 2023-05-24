Elif Özdemir ile Antonio Silva'dan önemli imza
TMOK yönetim kurulu üyesi Elif Özdemir, yüksek performans sporcularının yetiştirilmesi amacıyla Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) Başkanı Antonio Silva ile sözleşme imzaladı.
TMOK yönetim kurulu üyesi ve Gloria Sports Arena CEO’su Elif Özdemir, Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) Başkanı Antonio Silva ile yüksek performans sporcularının yetiştirilmesi amaçlı sözleşme imzaladı.
Avrupa genelindeki başarılı sporculara özel eğitim verilmesinin hedeflendiği program yüzmedeki çıtayı yükseltecek.
Avrupa Su Sporları Performans Enstitüsü başkanı da olan TMOK yöneticisi Elif Özdemir, Antalya’daki Gloria Sports Arena’nın 2023 Avrupa Artistik Yüzme Semineri’ne ev sahipliği yapıp LEN akrediteli Avrupa Spor Bilimi Enstitüsü ve Yüksek Performans Merkezi tesis statüsüne geçeceğini de duyurdu.
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