Elif Şahin kim, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Elif Şahin ve Saliha Şahin ikiz mi?
Elif Şahin, 2017 yılından beri ülkemizi milli voleybol takımı ile temsil ediyor. Eczacıbaşı forması giyen milli pasörün yaşamı merak ediliyor. Peki, Elif Şahin kim, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Elif Şahin ve Saliha Şahin ikiz mi?
Türkiye milli voleybol takımının uzun süredir formasını terleten Eczacıbaşı'nın pasörü Elif Şahin'in kim olduğu yurttaşlar tarfından merak ediliyor. Peki, Elif Şahin kim, kaç yaşında? Elif Şahin hangi takımlarda oynadı?
ELİF ŞAHİN KİM?
Elif Şahin 19 Ocak 2001 tarihinde Ankara'da doğdu. Pasör pozisyonunda oynayan Türk millî voleybolcu Eczacıbaşı forması giyiyor. Smaçör Saliha Şahin ile kardeştir.
ELİF ŞAHİN VE SALİHA ŞAHİN İKİZ Mİ?
İki kardeşten biri olan Saliha, 1998 doğumlu ve smaçör pozisyonunda forma giyerken Elif, 2001 doğumlu ve pasör olarak görev yapıyor.
ELİF ŞAHİN HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?
2017-2020 Karayolları
2020- Eczacıbaşı
ELİF ŞAHİN'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2017 Türkiye U18
2018 Türkiye U19
2019 - Türkiye A Milli Voleybol Takımı
ELİF ŞAHİN'İN BAŞARILARI
Kulüp başarıları
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - Şampiyon
2022 CEV Kupası - Şampiyon
2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Bronz Madalya
Millî takım başarıları
2023 Milletler Ligi - Şampiyon
2022 ABD Voleybol Kupası - İkinci
2019 Gloria Kupası - İkinci
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