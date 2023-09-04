Elif Şahin'den Avrupa şampiyonluğu mesajı: 'Türk önde, Türk ileri!'
Milli voleybolcular İlkin Aydın ve Elif Şahin, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından görüşlerini aktardı.
A Milli Voleybol Takımımızın oyuncularından İlkin Aydın ve Elif Şahin, Sırbistan'ı 3-2 yenip Avrupa Şampiyonu olduğumuz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Mutlu olduklarını dile getiren İlkin Aydın, "Bu kadar savaşarak, pes etmeyerek kazandığımız için mutlu oldum. 3-0 olsa belki bu kadar mutlu olmayacaktık" diye konuştu.
"TÜRK ÖNDE, TÜRK İLERİ!"
Elif Şahin ise çok fazla çalışıp kupayı hakettiklerini dile getirdi:
"Çok mutluyuz. Çok çalışıyoruz. Bunu fazlasıyla hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Türk önde, Türk ileri!"
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