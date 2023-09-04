Elif Şahin'den Avrupa şampiyonluğu mesajı: 'Türk önde, Türk ileri!'

Yayınlanma: 04.09.2023 - 07:48

Güncelleme: 04.09.2023 - 07:48

A Milli Voleybol Takımımızın oyuncularından İlkin Aydın ve Elif Şahin, Sırbistan'ı 3-2 yenip Avrupa Şampiyonu olduğumuz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduklarını dile getiren İlkin Aydın, "Bu kadar savaşarak, pes etmeyerek kazandığımız için mutlu oldum. 3-0 olsa belki bu kadar mutlu olmayacaktık" diye konuştu.

"TÜRK ÖNDE, TÜRK İLERİ!"



Elif Şahin ise çok fazla çalışıp kupayı hakettiklerini dile getirdi:

"Çok mutluyuz. Çok çalışıyoruz. Bunu fazlasıyla hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Türk önde, Türk ileri!"