Elijah Hughes kimdir, kaç yaşında, nereli? Elijah Hughes hangi takımlarda basketbol oynadı?

Yayınlanma: 03.07.2023 - 20:19

Güncelleme: 03.07.2023 - 20:19

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki ABD'li forvet Elijah Hughes'i transfer etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Hughes ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. NCAA kariyerini Scyrause'de geçiren, 2020 NBA Draftı'nda New Orleans Pelicans tarafından seçilen, NBA kariyerinde Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları giyen Hughes'e yeşil-beyazlı formayla başarılı bir sezon dileğinde bulunuldu. Elijah Hughes'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ELİJAH HUGHES KİMDİR?



Elijah Hughes, 10 Mart 1998'de ABD'nin New York eyaletine bağlı Poughkeepsie şehrinde doğdu. NBA G League'in Wisconsin Herd takımında oynayan Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu, East Carolina Pirates ve Syracuse Orange için kolej basketbolu oynadı.



ELİJAH HUGHES'IN KARİYERİ



Profesyonel kariyeri

2020 - 2022 Utah Jazz

2021 Salt Lake City Stars

2022 Portland Trail Blazers

2022 - Wisconsin Herd