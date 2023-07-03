Elijah Hughes kimdir, kaç yaşında, nereli? Elijah Hughes hangi takımlarda basketbol oynadı?
Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li basketbolcu Elijah Hughes'le anlaştı. Peki, Elijah Hughes kimdir, kaç yaşında, nereli? Elijah Hughes hangi takımlarda basketbol oynadı?
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki ABD'li forvet Elijah Hughes'i transfer etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Hughes ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. NCAA kariyerini Scyrause'de geçiren, 2020 NBA Draftı'nda New Orleans Pelicans tarafından seçilen, NBA kariyerinde Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları giyen Hughes'e yeşil-beyazlı formayla başarılı bir sezon dileğinde bulunuldu. Elijah Hughes'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
ELİJAH HUGHES KİMDİR?
Elijah Hughes, 10 Mart 1998'de ABD'nin New York eyaletine bağlı Poughkeepsie şehrinde doğdu. NBA G League'in Wisconsin Herd takımında oynayan Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu, East Carolina Pirates ve Syracuse Orange için kolej basketbolu oynadı.
ELİJAH HUGHES'IN KARİYERİ
Profesyonel kariyeri
2020 - 2022 Utah Jazz
2021 Salt Lake City Stars
2022 Portland Trail Blazers
2022 - Wisconsin Herd
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