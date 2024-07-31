Milli kürekçi Elis Özbay, dördüncü oldu!

Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çift yarı finalini 4. sırada tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 11:49
Milli kürekçi Elis Özbay, dördüncü oldu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte C/D yarı finalinde serisini 8:02.47'lik dereceyle 4. sırada tamamladı.

Sporcumuzun olimpiyat sıralamasının (19-24 arası) belli olacağı D finali 2 Ağustos Cuma günü yapılacak.


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