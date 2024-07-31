Milli kürekçi Elis Özbay, dördüncü oldu!
Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çift yarı finalini 4. sırada tamamladı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte C/D yarı finalinde serisini 8:02.47'lik dereceyle 4. sırada tamamladı.
Sporcumuzun olimpiyat sıralamasının (19-24 arası) belli olacağı D finali 2 Ağustos Cuma günü yapılacak.
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