Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024'te çeyrek finalde!
Milli sporcu Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kürek dalında kadınlar tek çifte repesaj yarışını 2. tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024'te repesaj mücadelesine çıktı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte repesaj yarışında 8:00.00'lık derecesiyle serisini 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Elis Özbay çeyrek final yarışına 30 Temmuz Salı günü çıkacak.
ELİS ÖZBAY'IN ÇEYREK FİNAL YOLU
Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte elemelerinde mücadele etti. Organizasyonda 7:57.06'lık derecesiyle serisinde 4'üncü olan Elis Özbay, çeyrek finale yükselmek için repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı.
Repesaj mücadelesinde Singapur'dan Saiyidah Aisy Binte Mohamed Rafaee, İran'dan Fatemeh Mojallaltopraghghale ve Cezayir'den Nihed Benchadli ile yarışan Elis, 2. olarak çeyrek finale yükseldi.
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