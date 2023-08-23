Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas için 30 milyon Euro'luk teklif

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi RB Leipzig'in, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli forması giyen Makedon futbolcu Eljif Elmas için transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:49
Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas için 30 milyon Euro'luk teklif
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Napoli'nin, orta saha oyuncusu Eljif Elmas için 30 milyon Euro'luk transfer teklifi aldığı aktarıldı.

İtalya merkezli Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, RB Leipzig, Makedon orta sahanın transferi için harekete geçti. Alman ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için Napoli'ye 30 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Haberde Napoli'nin sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Eljif Elmas için yapılan teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFERDEN PAY ALACAK

İtalyan ekibi, Makedon futbolcuyu 2019 yılında 16 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den kadrosuna katmıştı. Eljif Elmas'ın Napoli'den bir başka kulübe transfer olması durumunda Fenerbahçe'nin azami 1.5 milyon Euro'luk pay hakkı bulunuyor.

Napoli forması altında 174 maçta sahaya çıkan Eljif Elmas, 17 gol attı ve 11 asist yaptı.


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