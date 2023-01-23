Ellie Downie'den 23 yaşında emeklilik kararı

İngiliz sporcu Ellie Downie 23 yaşında kariyerini noktalama kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 15:28
Ellie Downie'den 23 yaşında emeklilik kararı
Abone Ol google-news

Avrupa şampiyonu 23 yaşındaki İngiliz cimnastikçi Ellie Downie, genç yaşında emeklilik kararı aldı.

Downie, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gerçekten zorlu geçen birkaç yıldan sonra, ruh sağlığıma ve mutluluğuma öncelik verme kararı aldım. Cimnastik, kendimi bildim bileli benim hayatım oldu. Başarılı ve şanslı olduğum her şeyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ellie Downie

AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞTU

İngiliz kadın sporcu, kariyeri boyunca bir Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere 12 madalya kazandı.

Ellie Downie, 2020 yılında yaptığı bir açıklamada ise cimnastikteki taciz edici davranışların "kökleşmiş" ve "tamamen normalleştirilmiş" olduğunu söylemişti.

Downie, 2021 yılında erkek kardeşinin ölümünden sonra kendisine zaman ayırmaya karar vererek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmemişti. 


Ellie Downie Cimnastik emeklilik

İlgili Haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da şampiyon oldu
Brezilya Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için sürpriz isim

Brezilya Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için sürpriz isim
NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi

En Çok Okunan Haberler