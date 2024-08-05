Paris 2024 çekiç atmada altın madalya Kanada'nın oldu!
Ethan Katzberg, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler çekiç atma branşında altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler çekiç atmada Kanadalı Ethan Katzberg altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm çekiç atmanın finalleri gerçekleştirildi.
Kanadalı Ethan Katzberg 84.12'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Macar Bence Halasz 79.97'lik derecesiyle gümüş, Ukraynalı Mykhaylo Kokhan 79.39'la bronz madalya elde etti.
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