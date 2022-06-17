Emiliano Viviano: 'Transferler için bilgi alıyorum'

17 Haziran 2022 Cuma, 19:32

Fatih Karagümrük'ün başarılı kalecisi Emiliano Viviano, İtalyan gazetesi TuttoSport'a özel açıklamalar yaptı. Viviano, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsederken transfer çalışmalarına yaptığı katkıdan söz etti.

Türkler ile İtalyanlar arasında karşılaştırma yapan yıldız eldiven, "İstanbul'da bana harika davranıyorlar. Floransalılar ile İstanbullular birbirine çok benziyor. Dürüst olmam gerekirse burayı bir Arap ülkesi gibi düşünmüştüm ama görünce çok şaşırdım. Burası Avrupa ile Ortadoğu'nun mükemmel bir uyumu gibi. Türkler, Güney İtalyalılara çok benziyor" dedi.

Viviano, İstanbul'un Roma'dan daha iyi bir şehir olduğunu söylerken "İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Hayatımda gördüğüm en güzel şehir ve benim hayatımı değiştiren yer oldu. Roma, dünyanın en güzel yeri ama her şeyi, tarihi, denizi, güzelliği birleştirince İstanbul, Roma'yı yener. 4-5 şehir kadar büyük ama aslında tek bir şehir" diye konuştu.

"PIRLO, JUVENTUS'TA BAŞARAMADI"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan övgü dolu sözlerle bahseden yıldız kaleci, "Kulübü yeniden canlandıran, iki yıl üst üste terfi ettiren ve iki senedir Süper Lig’de sıralamanın üst yarısında tutan Süleyman Hurma Başkan oldu. Her yer yeniden çiçek açtı ve onunla birlikte insanların coşkusu, taraftarın tutkusu arttı" ifadelerini kullandı.

Kulübün yaptığı transferler konusunda bilgi veren İtalyan oyuncu, "Transferleri ben yapmıyorum. Ben sadece bağlantı kurmaya çalışıyorum. Hep beraber bilgiyi arıyoruz. Ben oyuncunun fiziksel ve mental yönden nasıl olduğunu, hangi karakterde olduğunu ve nasıl tavır takındığını öğreniyorum. Yani benim yaptığım bu bilgileri filtrelemek" dedi.

İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo hakkındaki düşüncelerini açıklayan Viviano, "Pirlo da Juventus'ta başaramadı, Allegri'de. Juventus uzun süredir şampiyon olamıyordu. İster şanssızlık deyin, ister başka bir şey. Zaten bir yerde şampiyonluk serisi bitecekti. Ancak, Andrea Pirlo Juventus'ta iyi bir teknik direktörlük yaptı. Pirlo'nun Juventus'u çok iyi futbol oynuyordu. Bunu her sorulduğunda söyledim. Juventus'un sorunları teknik direktörün çözebileceği sorunlar değildi. Geçen sezon Allegri ile de bu sorunların ne olduğu yine görüldü" ifadelerini kullandı.