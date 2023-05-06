THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Walter Tavares oldu
THY EuroLeague play-off turu 4. maçlarında Real Madrid'in yıldız oyuncusu Walter Tavares en değerli oyuncu seçildi.
Real Madrid'in Yeşil Burun Adalı basketbolcusu Walter Tavares, THY EuroLeague play-off'larında 4. maçların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Walter Tavares
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final serisi 4. karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Tavares, art arda 2'nci, bu sezon 3'üncü, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
31 yaşındaki pivot, takımının 85-78 kazanarak seriyi 2-2'ye getirdiği Partizan deplasmanında 15 sayı, 7 ribaunt, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.
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