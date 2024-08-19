Emirhan Topçu: 'İç sahada iki gol yemek fazla'
Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni transfer Emirhan Topçu maçına ardından konuştu. Topçu, "İki golde de tam sevinemedim, yarım sevindim. Ona takılmamak lazım, sonuçta galibiyet aldık. İki gol yedik, bence iç sahada fazla" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Emirhan iptal edilen 2 golüyle ilgili, "İki golde de tam sevinemedim, yarım sevindim. Ona takılmamak lazım, sonuçta galibiyet aldık. İki gol yedik, bence iç sahada fazla. Sonraki maçlarda telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bu stadyumda ilk maçımdı, mutluyum ve gururluyum. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.
"SOL BEK OYNAMAYALI UZUN SÜRE OLMUŞTU"
Emirhan Topçu, "Ben buraya daha önce rakip olarak geldim. Rakip olmak ve ev sahibi olmak arasında fark var. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımızdan bu desteğin devamını bekliyoruz" dedi.
Başarılı futbolcu ayrıca, "Sol bek oynamayalı uzun süre olmuştu. Görev verilince her yerde oynayabileceğimi düşünüyorum. Her yerde rekabete girebilirim. Kendime güveniyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Çok güzel bir destek verdiler. Takım olarak teşekkür ediyoruz. Onlar bize bu desteği verdikçe, onları yanıltmayacağız" diye konuştu.
Spor Haberleri
- Samsunspor'a 3 puan için tek gol yetti!
- Roma deplasmandan 1 puanla döndü!
- Vedat Muriç Real Madrid'i yıktı!
- 'İkinci golü çok basit yedik'
- Milot Rashica: 'Çok şey değişti geçen seneden'
- Emirhan Topçu: 'İç sahada iki gol yemek fazla'
- Gedson Fernandes: 'Daha iyi bir grup var'
- Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş için hakem tepkisi!
- Fazıl Say’dan imalı Ali Koç paylaşımı
- İtalyan ekibinden Samardzic'e 25 milyon Euro!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahibi uyurken ayak parmağını kemirdi, hayatını kurtardı
- 450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bırakmıştı
- Ali Koç'a saldıran zanlı için karar verildi
- ‘Hayatımda böyle bir rezillik görmedim’
- Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede çıktı
- Ünlü psikiyatriste çocuk kaçırma davası
- Rusya'daki depremin ardından yanardağ patladı!
- Buna ayıp derler...
- Eski Bakan, yer kapma yarışını kazanamamış!
- Beşiktaş'ın stadında büyük değişim!