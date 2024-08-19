Emirhan Topçu: 'İç sahada iki gol yemek fazla'

Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:21

Güncelleme: 19.08.2024 - 00:21

Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Emirhan iptal edilen 2 golüyle ilgili, "İki golde de tam sevinemedim, yarım sevindim. Ona takılmamak lazım, sonuçta galibiyet aldık. İki gol yedik, bence iç sahada fazla. Sonraki maçlarda telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bu stadyumda ilk maçımdı, mutluyum ve gururluyum. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.

"SOL BEK OYNAMAYALI UZUN SÜRE OLMUŞTU"



Emirhan Topçu, "Ben buraya daha önce rakip olarak geldim. Rakip olmak ve ev sahibi olmak arasında fark var. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımızdan bu desteğin devamını bekliyoruz" dedi.

Başarılı futbolcu ayrıca, "Sol bek oynamayalı uzun süre olmuştu. Görev verilince her yerde oynayabileceğimi düşünüyorum. Her yerde rekabete girebilirim. Kendime güveniyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Çok güzel bir destek verdiler. Takım olarak teşekkür ediyoruz. Onlar bize bu desteği verdikçe, onları yanıltmayacağız" diye konuştu.