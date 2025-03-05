Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:53

Güncelleme: 05.03.2025 - 16:53

Beşiktaşlı oyuncu Emirhan Topçu ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in ilişki yaşadığı iddia edilirken Emirhan Topçu’nun hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki, Emirhan Topçu kimdir, kaç yaşında? Emirhan Topçu hangi takımlarda oynadı?

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Çaykur Rizespor’da forma giyen Emirhan Topçu 11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir’de dünyaya geldi.

Stoper olarak görev yapan genç oyuncu sol bek ve merkez ora saha olarak da görev yapabiliyor.

Çaykur Rizespor ile 2017 yılında sözleşme imzalayan oyuncunun kontratı 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Futbol kariyerine Rizespor’un altyapısında başlayan Emirhan Topçu, başarılı performansının ardından U21 takımında forma giydi. 2019-2020 sezonunda Bosna Hersek takımlarından Celik Zenica’ya kiralandı.

2020/2021 sezonunu kiralık olarak Menemenspor’da geçiren oyuncu Rizespor’da 2023-2024 sezonunda 32 karşılaşmada forma giydi.

Süper Lig’de oynadığı karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

EMİRHAN TOPÇU VE DANLA BİLİÇ BİRLİKTE Mİ?

Emirhan Topçu ile Danla Bilic’in geçtiğimiz hafta sonu için birlikte plan yaptığı iddia edildi.

İkilinin ayrı ayrı havalimanına gittiği ancak Batum’da birlikte görüldüğü iddia edildi.