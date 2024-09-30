Emirhan Topçu'dan Milot Rashica'ya övgü: 'Bir sağ bek kazandık'
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, maçın ardından konuştu. Topçu, Milot Rashica'nın sağ bekte oynamasına ilişkin, "En çok onu tebrik ediyorum, bir sağ bek kazandık" dedi.
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi.
Emirhan, oyun için, "İlk yarıya durağan başladık ama ikinci yarıda bunu toparladık. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Biz bunu yapmak zorundayız. Türkiye'nin en büyük camiasıyız, şampiyonluğa oynayan bir takım olarak bunu yapmalıyız. Bu serüveni devam ettirmek istiyoruz. Çok mutluyuz" dedi.
"BİR SAĞ BEK KAZANDIK"
Kendi performansı ve oynadığı pozisyon için konuşan Emirhan Topçu, "Bugün biraz daha da olsa istediklerimi yaptığımı düşünüyorum. Milot'u daha çok tebrik ediyorum, onun defansla ilgisi yok çünkü. En çok onu tebrik ediyorum, bir sağ bek kazandık. İnşallah o da başarılı olur. Diğer savunma oyuncularını da boş geçmeyeyim. Hepsi çok iyi defans oyuncuları. Bizim amacımız gol yememek, bunu devam ettirmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.
Spor Haberleri
- Enes Ünal oynadı: Bournemouth üç puanı 3 golle aldı!
- Beşiktaş'tan Galatasaray'a gönderme!
- Ali Çamlı: 'Hakem, federasyon hepsi hikaye'
- Burak Yılmaz'dan istifa kararı!
- TFF 2. Lig ekibinden flaş Mourinho paylaşımı!
- Hollandalı hocadan maç sonu açıklaması!
- Emirhan Topçu'dan Milot Rashica'ya övgü!
- Mert Günok'tan hakeme sert eleştiri!
- İtalyan golcüden hakem tepkisi!
- Kocaeli'de kazanan çıkmadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Zincir markette skandal olay
- AKP'li vekil istifa etti
- Tek bir lokması bile karaciğer kanseri yapabiliyor
- 'Çarşaflı, sakallı, cübbeli diyerek...'
- Devlet diyenler devleti yedi!
- Akbank'tan 'veri sızıntısı' iddiasına açıklama
- ‘Adams iddianamesi’nde adı geçenler için çağrı
- Katil Özyağcı'dan gazetecilere 'tetik' hareketi!
- Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj
- 'Palmiye ağacı bu kente ihanettir'