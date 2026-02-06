Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da

Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da

6.02.2026 09:16:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Wolverhampton'ın 28 yaşındaki stoperi Emmanuel Agbadou, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen tecrübeli futbolcuyu asbaşkan Kaan Kasacı ile kulüp personeli karşıladı.

Agbadou, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için de herkese çok teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Emmanuel Agbadou, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Fildişi Sahilli oyuncu, kariyerinde daha önce San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton formalarını giydi. Deneyimli savunmacı, Fildişi Sahili Milli Takımı formasını ise 18 kez giyerken, 2 gol kaydetti.

Agbadou, bu sezon Wolverhampton formasıyla da toplam 17 maçta görev yaptı.

Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Emmanuel Agbadou'nun siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Beşiktaş, Agbadou'nun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #beşiktaş #wolverhampton #Emmanuel Agbadou

İlgili Haberler

Kocaelispor - Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Kocaelispor - Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber Kocaelispor - Beşiktaş maçında tribünden düşerek yaralanan taraftar Harda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Beşiktaş Emmanuel Agbadou'ya kavuşuyor: Geliş tarihi belli oldu!
Beşiktaş Emmanuel Agbadou'ya kavuşuyor: Geliş tarihi belli oldu! Süper Lig ekibi Beşiktaş, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Agbadou'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Beşiktaş'tan tribünde çıkan olaylar hakkında açıklama: 'Her bir taraftarımız evine sağ salim ulaşana dek...'
Beşiktaş'tan tribünde çıkan olaylar hakkında açıklama: 'Her bir taraftarımız evine sağ salim ulaşana dek...' Beşiktaş Kulübü, 1-1 biten Kocaelispor maçında yaşanan tribün olayları hakkında bir açıklama yayımladı.