Beşiktaş Emmanuel Agbadou'ya kavuşuyor: Geliş tarihi belli oldu!

5.02.2026 22:47:00
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Agbadou'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Beşiktaş, Wolverhampton'dan transferi için görüşmeleri sürdürdüğü Emmanuel Agbadou'nun yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emmanuel Agbadou, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul’a geliyor. Agbadou’yu taşıyan uçak yarın (6 Şubat) sabah saat 06.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

EMMANUEL AGBADOU KİMDİR?

28 yaşındaki stoper kariyerine Tunus'un Monastir takımında başladı.

Ardından Belçika'da Eupen ve Fransa'da Reims formalarını giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli, 2025'in ocak ayında Wolverhampton'a transfer oldu.

Bu sezon Wolverhampton'da 17 kez forma şansı bulan stoper 2 kez asist yaptı.

