Beşiktaş'tan tribünde çıkan olaylar hakkında açıklama: 'Her bir taraftarımız evine sağ salim ulaşana dek...'

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kocaelispor ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada tribünlerde yaşanan olaylarla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, yaşanan üzücü hadiselerin yakından takip edildiğini belirtirken, olayların hiçbir şekilde tasvip edilmediğinin altını çizdi. Açıklamada, Başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyelerinin ilgili makamlarla temas kurduğu ve bu girişimler sonucunda gözaltına alınan taraftarların serbest bırakılacağı ifade edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kocaelispor'la oynadığımız maçta tribünlerde meydana gelen üzücü hadiseler, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz olayların başlangıcından itibaren Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin ilgili makamlarla kurduğu temaslar neticesinde taraftarlarımız birazdan serbest bırakılacaktır.

En büyük önceliğimiz, her zaman her yerde taraftarlarımızın güvenliği ve esenliğidir.

Evlerine dönmekte olan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Her bir taraftarımız evine sağ salim ulaşana dek süreç tarafımızca yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."