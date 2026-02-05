Kocaelispor - Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 23:56:00
AA
Kocaelispor - Beşiktaş maçında tribünden düşerek yaralanan taraftar Harda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen taraftar hastanede yaşamını yitirdi.

Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Harda Kaçmaz tribünden düştü.

HASTANEYE KALDIRILAN TARAFTAR KURTARILAMADI

Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaçmaz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İlgili Konular: #beşiktaş #Kocaelispor #taraftar

