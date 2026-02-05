Kocaelispor - Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen taraftar hastanede yaşamını yitirdi.
Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Harda Kaçmaz tribünden düştü.
HASTANEYE KALDIRILAN TARAFTAR KURTARILAMADI
Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Kaçmaz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Maalesef Harda’yı kaybettik…— Kocaelispor (@Kocaelispor) February 5, 2026
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.
