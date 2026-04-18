Emmanuel Emenike'den sürpriz paylaşım: 'Aziz başkansız olmayacak'

Emmanuel Emenike'den sürpriz paylaşım: 'Aziz başkansız olmayacak'

18.04.2026 14:46:00
Cumhuriyet Spor
Emmanuel Emenike'den sürpriz paylaşım: 'Aziz başkansız olmayacak'

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısına eski başkan Aziz Yıldırım da katıldı. Yıldırım kürsüde konuşurken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım da kürsüde konuşma yapan isimlerdendi. Yıldırım konuşmasını yaparken sürpriz birinden paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım kürsüde konuşmasını yaparken sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medyada ilgi gören bir paylaşımda bulundu.

Nijeryalı eski futbolcu, Aziz Yıldırım'ın fotoğrafını, "Aziz başkansız olmayacak" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Emenike'nin paylaşımı şu şekilde: 

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcunun 27 milyar 293 milyon lira olduğu açıklandı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama: 'Fenerbahçe çürümüşlüğün içerisindedir ve arınmalıdır'
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama: 'Fenerbahçe çürümüşlüğün içerisindedir ve arınmalıdır' Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Aziz Yıldırım yakında bir program yapacağını ve uzunca bir açıklama yapacağını bildirdi.