Empoli - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında deplasmanda Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Francesco Calzona yönetimindeki Napoli, deplasmanda Davide Nicola'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.
EMPOLİ - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
EMPOLİ - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Empoli ligde oynadığı son maçta Lecce deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Napoli ise evinde ağırladığı Frosinone ile 2-2 berabere kalmıştı.
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