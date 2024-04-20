Empoli - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında deplasmanda Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 10:44
Empoli - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Francesco Calzona yönetimindeki Napoli, deplasmanda Davide Nicola'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.

EMPOLİ - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

EMPOLİ - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Empoli ligde oynadığı son maçta Lecce deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. 

Napoli ise evinde ağırladığı Frosinone ile 2-2 berabere kalmıştı. 


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