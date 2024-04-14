Napoli'de puan kaybı devam ediyor!

Yayınlanma: 14.04.2024 - 16:47

Güncelleme: 14.04.2024 - 16:47

İtalya Serie A 32. hafta maçında Napoli, sahasında Frosinone ile karşılaştı.

Diego Maradona Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Napoli, 16. dakikada Matteo Politano'nun golüyle 1-0 öne geçti. Frosinone, 50. dakikada Walid Cheddira'nın golüyle beraberliği yakaladı. Napoli'de 63. dakikada Victor Osimhen sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçirdi. Son sözü 73. dakikada konuk ekipten yine Walid Cheddira söyledi. Maçta başka gol çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Frosinone'de Matias Soule, kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Napoli'de Mario Rui, 66 ve 90+8. dakikada gördüğü sarı kartlar sonucu oyun dışında kaldı.

SPALLETTI DE MAÇI İZLEDİ

Napoli'yi geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan ve şu anda İtalya Milli Takım teknik direktörlüğü görevinde bulunan Luciano Spalletti de maçı tribünden takip etti.

Napoli ligde oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybetti. 49 puana yükselen İtalyan devi, 7. sırada kalarak Avrupa'yı riske attı. Frosinone ise 27 puanla küme hattında yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Frosinone, Torino deplasmanına gidecek. Napoli ise Empoli'ye konuk olacak.