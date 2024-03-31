Maçtan önce diz çöktüler: Napoli'den ırkçılığa protesto!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:48

Güncelleme: 31.03.2024 - 09:48

Napoli'nin bugün Diego Armando Maradona Stadı'nda Atalanta'yı ağırladığı ve 3-0 yenildiği karşılaşma önündeki seremoni, ilginç bir protestoya sahne oldu.

Seremoni sırasında Napolili oyuncular hep birlikte, ABD'deki spor müsabakalarında ırkçılık karşıtı sembol bir eylem olan; tek dizlerinin üzerine çökmeyi, takım arkadaşları Juan Jesus için yaptı. Napolili oyuncular, Jesus'a ligde Inter ile oynadıkları bir önceki müsabaka sırasında Interli Francesco Acerbi tarafından yapıldığı iddia edilen ırkçılığı diz çökerek protesto etti.

Napoli taraftarları da Juan Jesus'a ırkçı ifadeler sarf ettiği ileri sürülen ve federasyona bağlı spor hakiminin kanıt yetersizliğinden ceza vermediği Acerbi aleyhinde tezahüratlarda bulunurken, tribünlerde de "Irkçılığa hayır" yazılı pankartlar yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Serie A'nın 29. haftasında 17 Mart'ta oynanan Inter-Napoli maçının ardından konuk Napoli takımından Juan Jesus'un, Interli Francesco Acerbi'nin müsabaka içinde kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etmesi ülkede gündem yaratmıştı.

Bu iddiaların ardından İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 36 yaşındaki Acerbi'nin İtalya Milli Takımı'nın 22 ve 24 Mart'taki Venezuela ve Ekvador maçlarının kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.

Irkçılık suçlamasıyla federasyon spor hakimliğine sevk edilen Acerbi, hafta içinde kanıt yetersizliğinden aklanarak herhangi bir ceza almamıştı.

Bu karar, Napoli ve Juan Jesus tarafından "şaşkınlık" ve "hayal kırıklığı" ile karşılanmıştı.

Napoli Kulübü, Serie A'nın futbolda ırkçılık karşıtı kampanyalarına katılmayacağını, bu konuda kendi yollarını izleyeceklerini belirtmişti.