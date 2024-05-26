Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. ve son haftasında deplasmanda Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 38. hafta heyecanı yaşanıyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Davide Nicola'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.
EMPOLİ - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EMPOLİ - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Roma, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Genoa'yı 1-0 mağlup etmişti.
Empoli ise Udinese deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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