Emrah Bayraktar, TFF Futbol Gelişim Direktörü oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine Emrah Bayraktar'ın getirildiğini açıkladı.
Emrah Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü olarak atandı.
EMRAH BAYRAKTAR KİMDİR?
TFF'den yapılan açıklamaya göre kariyeri boyunca Beşiktaş, Galatasaray, Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Siirtspor, Orduspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor gibi pek çok kulüpte futbol A takım direktör yardımcılığı, altyapı koordinatörlüğü, sportif direktörlük, teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerini yürüten Bayraktar, Futbol Gelişim Direktörlüğüne getirildi.
Etiketler: #Emrah Bayraktar #TFF #Futbol Gelişim Direktörlüğü
Spor Haberleri
- Alanyaspor'da hedef Süper Lig'de kalmak
- TFF'nin yeni Futbol Gelişim Direktörü belli oldu!
- Chicago Bulls'tan Onuralp Bitim kararı!
- Maccabi Tel Aviv maçının yeri değişti!
- Fenerbahçeli yıldızdan Mourinho açıklaması!
- Semih Kılıçsoy'a 2 talip birden!
- 'Bina' oyunu, Baba Sahne'de seyirciyle buluşacak
- Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı
- Mehmet Büyükekşi'den yolsuzluk iddialarına yanıt!
- Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Meksika sınırındaki Türk çocuklar
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Valiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki!
- Peş peşe iki deprem!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Savaş uçağı düştü: Mürettebat kayıp!
- 'Kabul etmemiz mümkün değil'
- Milyonlar sağlık hizmeti alamayacak!
- Tarihi garlar sudan ucuz!