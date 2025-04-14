Emre Akbaba yıldızlaştı: Eyüpspor gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 22:04

Güncelleme: 14.04.2025 - 22:08

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 6-0 kazandı.

Eyüpspor'un gollerini 10. dakikada Mame Thiam, 21 ile 50. dakikalarda Emre Akbaba, 30. dakikada Umut Bozok, 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 87. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

BEŞİKTAŞ'I GERİDE BIRAKTI

Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye yükselten Eyüpspor, Beşiktaş'ın önüne geçerek 4. sıraya yerleşti.

Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla ligin son sırasında konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.

EMRE AKBABA'DAN 4 GOLE KATKI

Eyüpspor'da forma giyen Emre Akbaba, 21. ve 50. dakikalarda attığı iki golün yanı sıra, Mame Thiam ve Umut Bozok'un gollerinde de asist yapan isim oldu. 32 yaşındaki futbolcu, bu maçta 4 gole doğrudan etki etmiş oldu.