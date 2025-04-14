Emre Akbaba yıldızlaştı: Eyüpspor gol oldu yağdı!
Eyüpspor, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 6-0 kazandı.
Eyüpspor'un gollerini 10. dakikada Mame Thiam, 21 ile 50. dakikalarda Emre Akbaba, 30. dakikada Umut Bozok, 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 87. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
BEŞİKTAŞ'I GERİDE BIRAKTI
Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye yükselten Eyüpspor, Beşiktaş'ın önüne geçerek 4. sıraya yerleşti.
Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla ligin son sırasında konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.
EMRE AKBABA'DAN 4 GOLE KATKI
Eyüpspor'da forma giyen Emre Akbaba, 21. ve 50. dakikalarda attığı iki golün yanı sıra, Mame Thiam ve Umut Bozok'un gollerinde de asist yapan isim oldu. 32 yaşındaki futbolcu, bu maçta 4 gole doğrudan etki etmiş oldu.
Spor Haberleri
- Kocaelispor'dan 7 gollü galibiyet: Adım adım Süper Lig'e
- Eyüpspor gol oldu yağdı!
- Hulusi Belgü: 'Galatasaray'ı yenmek büyük bir mutluluk'
- Beşiktaş'tan saldırıya ilişkin resmi açıklama!
- Dev derbide kazanan Fenerbahçe: Finalin adı belli oldu!
- Eski Beşiktaşlıdan transfer itirafı!
- Fenerbahçe'ye iyi haber!
- Fenerbahçe'de yol ayrımı!
- Juan'dan Göztepe'ye kötü haber: 2 dev maçı kaçıracak!
- Hatayspor'dan Murat Şahin açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Para çekme limitleri değişti
- Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- Balyoz kararındaki ‘İBB cuntası’
- İmamoğlu’na mektup
- 'Kimse Emrah başkanı teröre destekle suçlayamaz'
- Öğretmen sürgünlerine tepki büyüyor