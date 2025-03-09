Eyüpspor'un 4 maçlık hasreti sona erdi: Konyaspor tehlike hattına düştü!
Eyüpspor, Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı.
Emre Akbaba, 15. dakikada attığı penaltı golüyle ilk yarının skorunu belirledi.
Tunahan Taşçı, 59. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skora eşitliği getirdi. Umut Bozok, 76. dakikada Eyüpspor'a 3 puanı getiren golü attı.
Eyüpspor'da Robin Yalçın, maç bittikten sonra çıkan tartışma nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Maç sonundaki tartışmadan ötürü sarı kart gören Umut Nayir, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
KONYASPOR, ATEŞ HATTINDA KALDI
4 maçın ardından kazanan Eyüpspor, puanını 43'e yükseltti. Son 5 maçta 3. kez yenilen Konyaspor ise 28 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.
Eyüpspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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