Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmıştı: Başakşehir'de Recep Uçar sesleri!
Süper Lig ekibi Başakşehir, Emre Belözoğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine turuncu-lacivertlilerde daha önce kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Uçar’ın ismi ön plana çıktı.
Rams Başakşehir, önceki günlerde 2 sezondur teknik direktörlük görevini sürdüren Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını açıklamıştı.
Söz konusu ayrılık sonrası birçok isim turuncu-lacivertli kulüple anılmaya başlarken, 47 yaşındaki teknik direktör Recep Uçar’ın ismi ön plana çıktı.
Daha önce kulüpte alt yaş gruplarında ve A Takım’da yardımcı antrenör olarak Başakşehir’de görev yapan Uçar, 2021-2022 sezonunda da Ümraniyespor’un tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkmasında büyük rol almıştı.
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