Emre Belözoğlu kendisini savundu: 'Fenerbahçe de 6 tane gol yedi'

Yayınlanma: 02.03.2024 - 17:26

Güncelleme: 02.03.2024 - 17:26

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Ankaragücü - Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli taraftarların kendisine küfürlü tezahüratta bulunmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

"BANA 'GEL' DEDİLER GELDİM"

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Belözoğlu, "Hayatımda 150 yıl yaşasam, asla başıma gelmez diyeceğim bir şey oldu. Fenerbahçe taraftarından küfürlü tezahürat duyacağımı asla düşünmezdim. İnsanı en sevdikleri vurabiliyormuş Benim annem babam Fenerbahçeli. Ve onlara küfür edildi. Ben Fenerbahçeliyim. Gel dediler geldim, git dediler gittim. Sesimi bile çıkarmadım. Fenerbahçe aleyhine tek satır cümlem yok." dedi.

"KÜFÜR YEMEYİ HAK ETMEDİM"

Aleyhine yapılan tezahüratlardan dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Belözoğlu, "3 Temmuz'u yaşadık, otobüsümüz kurşunlandı. Hepsinde dimdik ayakta durduk. Fenerbahçe için. Gerçekten çok üzgünüm, küfürlü tezahüratı hak etmedim. Geçen yıl Başakşehir'deyken 7-0 yenildik Galatasaray'a. Ikinci maç 1-0 bitti. Toplam 8 gol yedik. Fenerbahçe'de iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yedi. Ben ekmek yediğim yere ihanet etmem." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Süper Lig'de 1-1 berabere kaldıkları İstanbulspor maçının ardından hakkında konuşan Belözoğlu, "Kulüpleri başkanlar yönetir, sahayı teknik direktörler" diye konuşan Belözoğlu, oynadıkları oyunun karşılığını puan olarak alamadıklarını da dile getirerek, "Üzgünüm. Üzgün olmak ne kadar yeterli bilmiyorum. Böylesine iyi başladığımız maçta 30 farklı senaryo olsa en kötüsü bu olurdu. Artık net bir şekilde kümede kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde başka bir hedefimiz yok. Bunun dışında hedef düşünen varsa katılmıyorum. Bugün de bunu net bir şekilde gördük Ankaragücü sahanın içinde çok yalnız. Kayserispor maçından sonra söz verdiğim gibi sonuna kadar mücadele edeceğim."ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın hakemini de değerlendiren Belözoğlu, "Çok kötü bir hakem performansı vardı. Hakemler memnun olmak polyannacılık oynamaktan öteye gitmez." değerlendirmesinde bulundu.