Emre Belözoğlu'ndan Morutan açıklaması: 'İki kulüp anlaşmadığı sürece oynayamaz'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-1 berabere kaldıkları İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 16:45
Emre Belözoğlu'ndan Morutan açıklaması: 'İki kulüp anlaşmadığı sürece oynayamaz'
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Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, Morutan'ın neden oynamadığıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Morutan ilk 11 oynamaya devam ederse kulübe çıkacak bir külfet var. Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor. İki kulüp anlaşmadığı sürece 11'de oynayamaz."

"KÜMEDE KALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ" 

"Kulüpleri başkanlar yönetir, sahayı teknik direktörler" diye konuşan Belözoğlu, oynadıkları oyunun karşılığını puan olarak alamadıklarını da dile getirerek, "Üzgünüm. Üzgün olmak ne kadar yeterli bilmiyorum. Böylesine iyi başladığımız maçta 30 farklı senaryo olsa en kötüsü bu olurdu. Artık net bir şekilde kümede kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde başka bir hedefimiz yok. Bunun dışında hedef düşünen varsa katılmıyorum. Bugün de bunu net bir şekilde gördük Ankaragücü sahanın içinde çok yalnız. Kayserispor maçından sonra söz verdiğim gibi sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KÖTÜ BİR HAKEM PERFORMANSI VARDI" 

Karşılaşmanın hakemini de değerlendiren Belözoğlu, "Çok kötü bir hakem performansı vardı. Hakemler memnun olmak polyannacılık oynamaktan öteye gitmez" değerlendirmesinde bulundu.

MORUTAN İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Morutan'ın Ankaragücü'ne transferi için KAP'A şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Şirketimize 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini (3.000.000 Euro'dan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir. MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 Eur transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını Şirketimize ödeyecektir.

Yapılan anlaşma gereği, Kulübümüzün 3.000.000 Euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MORUTAN'IN PERFORMANSI

MKE Ankaragücü'nde bu sezon 29 maçta süre bulan 24 yaşındaki Morutan, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.


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