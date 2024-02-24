Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gerekeni yapacağım'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Akşam başkanla konuşup gerekeni yapacağım. Bu anlamda kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 16:30
Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gerekeni yapacağım'
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor'la karşılaştı.

İlk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçı 3-2 kaybeden başkent ekibi, ligde üst üste beşinci kez puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ilk yarıyla ikinci yarıda farklı bir oyun olduğunu söyledi.

"GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

Emre Belözoğlu açıklamasında, "Analiz yapacak bir şey yok. İlk yarıda planlara uygun davranan ikinci yarıda tamamen kontrol dışı bir durum. Başkanımızla konuşup gereğini yapacağım. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu akşam kendisiyle görüşüp gerekeni yapacağım" dedi.


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