Emre Belözoğlu oynatmayacağını söylemişti: Romanya Milli Takımı'ndan Morutan çıkartması!
Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın Ankaragücü ile Galatasaray arasındaki sözleşme şartları nedeniyle ilk 11'de oynamasının zora girmesi Romanya Milli Takımı'nda endişe yarattı. Romanya Teknik Direktörü Edward Iordanescu'nun Olimpiu Morutan ile ilgili sorunu çözmek için Türkiye'ye geleceği iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Emre Belözoğlu İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı oynatamayacağını söylemesi Romanya'da büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'dan transfer edilen Olimpiu Morutan'la ilgili konuşan Belözoğlu, "Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor" dedi.
Romanya Milli Takımı'nda oynayan ancak kulüplerinde fazla forma şansı bulamayan Horatiu Moldovan (Atletico Madrid), Radu Draguşin (Tottenham), Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) ve Ianis Hagi (Alaves) gibi oyunculara Olimpiu Morutan'ın da eklenmesi teknik direktör Edward Iordanescu'yu zor durumda bıraktı.
IOEDANESCU TÜRKİYE'YE GELECEK
Rumen spor sitesi Gazeta Sporturilor'un haberine göre; Romanya Milli Takımı'nın hocası Iordanescu, bu sorunu çözmek adına Türkiye'ye gitmeyi planlıyor.
Haberde, Iordanescu'nun EURO 2024 öncesi çok sayıda futbolcusunun kulüplerinde oynayamamasından üzgün ve endişeli olduğu vurgulandı ve "Morutan'da durum karmaşık. Ankaragücü artık onu kullanamayacak çünkü bu bedeli ödeyecek parası yok. Oynamazsa Galatasaray onu satamaz ve Romanya Milli Takımı da bundan zarar görür. Herkesin kaybedecek bir şeyinin olduğu bir durum" ifadelerine yer verildi.
Romanya 22 Mart'ta Kuzey İrlanda, 26 Mart'ta ise Kolombiya ile hazırlık maçları oynayacak. Iordanescu'nun bu karşılaşmalar için takımlarında forma giyemeseler bile Romanya dışında forma giyen futbolcuları kadroya çağıracağı belirtildi. Rumen hocanın hem futbolcularına moral vererek motive edeceği hem de onların son durumlarını görmek istediği ifade edildi.
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