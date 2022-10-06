Emre Belözoğlu RFS maçında takımının başında olacak!
Medipol Başakşehir’de üst solunum enfeksiyonu geçiren teknik direktör Emre Belözoğlu, Letonya’ya giderek RFS maçında takımın başında olacak.
UEFA Konferans Ligi'nde Letonya ekibi Rigas FS'ye konuk olacak Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, takımının başında sahaya çıkacak.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre üst solunum enfeksiyonu geçiren teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Letonya’ya gideceği ve RFS ile oynanacak karşılaşmada takımının başında olacağı belirtildi.
Letonya'da oynanacak karşılaşma 22:00'de başlayacak.
Kadroda kimler yer almıyor?
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almıyor.
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