Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor!
Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor'un Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı.
Brezilyalı teknik adamla yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında Başakşehir'de görev yaptı.
Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.
Etiketler: #emre belözoğlu #antalyaspor #Alex de Souza
Spor Haberleri
- Brentford'un konuğu Manchester City
- Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor!
- Fenerbahçe, Brezilyalı stoper için harekete geçti!
- Konyaspor'dan Fenerbahçe maçı için hakem tepkisi!
- Alman teknik direktörden Beşiktaş yanıtı!
- Avustralya Açık'ta Fritz ve Rybakina üst tura yükseldi!
- Galatasaray'dan Fransız futbolcuya kanca!
- Houston Rockets'tan üst üste 4. galibiyet!
- Penaltı beklenilen pozisyonda devam kararı doğru mu?
- 'Mourinho’nun vazgeçilmezi olmaya devam ediyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Savcı mütalaasını açıkladı
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!
- CHP'li başkandan ilk açıklama!