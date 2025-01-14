Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor!

Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor'un Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:48

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı.

Brezilyalı teknik adamla yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında Başakşehir'de görev yaptı.

Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.


Etiketler: #emre belözoğlu #antalyaspor #Alex de Souza

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