Yılmaz Vural: Fenerbahçe için hazırım

29 Aralık 2021 Çarşamba, 19:24

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, antrenör arayışındaki iki büyük kulüp ile alakalı dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Aldığı eğitim konusunda hiçbir rakibinin bulunmadığını vurgulayan ünlü teknik adam, artık büyük takım çalıştırmak istediğini dile getirdi.



BÜYÜK TAKIM İÇİN HAZIRIM



Şenol Güneş’ten sonra Türkiye Ligi’nde en çok resmi maça çıkan teknik direktör olduğunu dile getiren Yılmaz Vural, büyük takımların antrenör eksiği olduğunda isminin geçtiğini fakat görev alamadığını söyledi.



Fenerbahçe’den yöneticiler vasıtasıyla teklifler aldığını vurgulayan Yılmaz Vural, “Reytingi yüksek biri olduğum için medyada ismim geçiyor ama artık büyük takım çalıştırmak istiyorum” dedi.



Kariyerinin başından itibaren sadece Trabzonspor’da çalışabildiğini belirten ünlü teknik adam, Fenerbahçe haricinde Beşiktaş’ı da çalıştırmak istediğini söyledi.



“ HER STADA GİREBİLEN TEK KİŞİYİM”



Sadece Anadolu kulüplerindeki başarılarıyla bu günlere geldiğinden bahseden Yılmaz Vural, “İnsanlar kendi kulüplerinde isim yapmış, efsane olmuş kişileri tercih ediyor. Fakat ben Türkiye’deki her stada rahatlıkla girebilen biri olarak büyük takımlarda çalışmak isterim” diye konuştu.



Fenerbahçe’nin hak ettiği futbolu oynatabileceğine dikkat çeken Vural, “1 Ocak itibarıyla 69 yaşına giriyorum. Antrenörlük kariyerimin en verimli çağındayım. Büyük takımları çalıştırmaya hazırım” diye konuştu.

