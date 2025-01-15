Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor açıklaması!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:35

Güncelleme: 15.01.2025 - 16:35

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi.

1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Belözoğlu'nun imza törenindeki açıklamaları şöyle:

"Alex benim çok yakın, birlikte futbol oynadığım arkadaşım. Hiçbir zaman benden önceki teknik direktörlerle ilgili konuşmadım. Teknik direktörlük farklı bir serüven. Futbolculuktan çok daha zor bir meslek. İstenilen oyunu oturtmak için altını doldurabileceğiniz birçok parametreye ihtiyaç var. Alex, bu kulüp için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Futbolda ayrılıklar olabiliyor. Daha güçlü bir oyun ve mevcut kadroyla beraber ilk yarıda yakalanan puanın 8-9 puan üzerine çıkmamız gerektiğini düşünüyorum."

'KULÜBÜN DURUMUYLA ALAKALI HABERDARIM'

"Kulüplerin hayatta kalmasının zor olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bazen hayatta verdiğiniz en zorlu karar en doğru karar olabiliyor. Bu kulübün durumuyla alakalı haberdarım. Başkanla açık ve net bir toplantı yaptık. Kariyerim boyunca başarılı da başarısız da dönemler yaşadım. Hepsini tecrübe bildim. Aldığımız skorlarla sponsorların kulübe destekleri artacak. Antalya bugün Avrupa'nın en büyük 4'üncü turizm merkezi. Bu şehri değerli kılacak bütün parçalarıyla ayağa kaldırmamız gerekiyor. Kendimi bu parçalardan biri olarak hissediyorum. Bu taşın altına elimi sokarken hiç düşünmedim."

PUAN HEDEFİ

"Antalyaspor'un 1,8 puan ortalaması yakalayacak bir takım olmasını hedefliyoruz. Gücümüzü bilerek her maçı kazanmak için oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Her takıma ayrı ayrı hazırlıklarımız olacak. Bu planları inşallah en kısa sürede sahada uygular ve camiayı mutlu ederiz."