Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolcuya övgü: 'Barcelona, Real Madrid'de oynar'

Yayınlanma: 28.01.2024 - 22:05

Güncelleme: 28.01.2024 - 22:08

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Ferdi Kadıoğlu hakkında övgü dolu konuştu.

'BARCELONA, REAL MADRID'DE OYNAR'

"Net bir şekilde bizden çok daha iyi bir takım vardı karşımızda. Fazla da sözü uzatmadan söylemek lazım. Karşılık verdiğimiz 35 dakika var, istediklerimi yapan bir oyuncu grubu vardı. Fenerbahçe merkezden oynanan toplara baskı yapıyor, kazandığı topları kenara çabuk inen ve bekleriyle delici oynayan bir takım. İki tane üst düzey bekleri var. Ferdi, Avrupa'nın her takımında üst düzey Barcelona, Real Madrid'de dahi oynar."

'SON 10 YILIN EN İYİSİ'

"Fenerbahçe'nin kendi sahasında son 10 senenin en iyi kadrosuyla üstün oynaması gayet doğal."

'CENGİZ'İ KAPATAMADIK'

"Ferdi, Mert gibi oyunculara karşı bu mesafeleri, alanları vermemek üzere plan yapmıştık. 35 dakika bunu oynadık. Ne zaman merkeze oynayıp kaptırdık, ne zaman ki Cengiz'in ayağına gelen topları kapatamadık o zaman momentum oraya geçti. Oyuncularım kendi güçlerince en iyisini yapmaya çalıştılar. Biz doğru oyunu oynamaya gayret edeceğiz. 30-35 dakikalık oyun çalıştığımız oyundu, sonrası net bir şekilde Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen bir oyundu."