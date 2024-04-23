Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki: 'Lağım çukuru'

Yayınlanma: 23.04.2024 - 23:40

Güncelleme: 23.04.2024 - 23:40

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, "Öncelikle söylemem gerekiyor, bütün oyuncularla gurur duyuyorum. Bugün Beşiktaş'a net bir üstünlük kuran oyuncu grubum vardı. İnşallah finale çıkan takım oluruz. Bu takımın çok daha iyi yerleri hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

"BU SENE SKORLAR GELMEDİ"

Genç teknik adam sözlerine, "Bu sene kendi adıma üzgün olduğum yer, skorlar gelmedi. Çok fazla beraberlik var. Ama yine de oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye devam etti.

Emre Belözoğlu, "Oyunun galibi biziz ama bizi üzen bir skor oldu. Lige hemen döneceğiz. Ligde de kendimizi sağlam pozisyona alacak skorlara ihtiyacımız var. Bu takımın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Taraftarlarımıza, oyuncularıma teşekkür ederim. İnşallah Morutan'ın büyük bir sakatlığı yoktur. Skor gelmedi ama oyun anlamında çok yüksek bir dominasyon vardı" açıklamasında bulundu.

MORUTAN'IN SAKATLIĞI

Belözoğlu, karşılaşmada sakatlık yaşayan Olimpiu Morutan için, "Tendonda bir kopma varsa o zaman altı ayı bulur. Ümit ediyorum öyle bir haber almayız. Böyle bir şey inşallah yaşamaz. Ama yaşarsa da çok iyi dönebilecek karaktere sahip bir oyuncu" cevabını verdi.

Emre Belözoğlu, "İstanbul'a ümitli bir şekilde gideceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"SOSYAL MEDYA LAĞIM ÇUKURU"

Alexis Flips'in performansının sosyal medyada eleştirilmesini değerlendiren Emre Belözoğlu, "Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok. Gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir karşılığı olmadan bir lağım çukuru olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın. Aleks bugün elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben bir oyuncu transfer ederken, ondan bir performans bekleyerek ediyorum. Bugün performansında eleştirilecek bir şey bulamıyorum. Benim adıma sosyal medyanın hiçbir karşılığı yok. Bizim ailemize küfür edecekler, biz şikayetçi olduğumuzda bize yalvaracaklar yok öyle bir dünya! Bu ülkede, bu düzelmedikten sonra benim oyuncum ve ben mücadele etmek zorundayız. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.