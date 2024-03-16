Emre Belözoğlu'ndan zemin tepkisi: 'Ligin itibarına yakışmıyor'

Süper Lig'deki Ankaragücü - Başakşehir karşılaşması sonrası iki takımın hocaları Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan, saha zeminine isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 18:48
Emre Belözoğlu'ndan zemin tepkisi: 'Ligin itibarına yakışmıyor'
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Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın ardından iki takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan, saha zeminine isyan etti.

"LİGİN İTİBARINA YAKIŞMIYOR!"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, zemin için, "Saha çok kötü. Dün burada ne yazık ki bir seviye alttaki maç oynanıyor. Süper Lig için itibar adına çok kötü bir görüntü. Konuşulacak çok şey var ama bu böyle devam etmemeli. Gençlerbirliği oyuncularına da yazık. Bunun düzenlenmesinin yapılması gerekiyor. Mücadeleye, emeğe yazık olmasın. 24 saat geçmeden bir maç daha oynuyoruz, doğru bulmuyorum. Ligin itibarı için hiç güzel bir durum değil." dedi.

"SAHADA HANGİSİNİ YAPACAKSINIZ?"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise, "Ankaragücü'nü tebrik ediyorum. Galibiyetlerine gölge düşürmek istemiyorum ama burası ülkenin başkenti. Sözlerimi dikkatli seçmek istiyorum ama... Birkaç hafta büyükler burada maç oynarken, Gençlerbirliği burada oynamamıştı. Biz burada oynarken, dün Gençlerbirliği de burada oynadı. Biz belki 100 tane geriden oyun kurma antrenmanı yapmışızdır. Bu sahada hangisini yapacaksınız ya? Sonra 'Çağdaş Atan hep geriden oyun kurmaya çalışıyor' deniyor. Ne yapalım, sürekli direkt oyun mu oynayalım? Biz oyunumuz, oyuncularımızı da değerlendiren bir oyun. Maça gelince de Ankaragücü'nün birkaç şutu vardı ancak biz devreye 4-0 önde girebilirdik. Kaybettik, sahanın el verdiği müddetçe oyunumuzu geliştirmeye çalışacağız." sözlerini sarf etti.


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