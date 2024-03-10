Kadıköy'de Emre Belözoğlu'na tepki!

Yayınlanma: 10.03.2024 - 20:15

Güncelleme: 10.03.2024 - 20:15

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli tribünlerde karşılaşma öncesi Emre Belözoğlu'na tepki vardı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN EMRE BELÖZOĞLU TEPKİSİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı MKE Ankaragücü'ne elenen Fenerbahçe'de taraftarlar, Belözoğlu'na o karşılaşmada gösterdikleri tepkinin bir benzerini de Kadıköy'de gösterdi. Pendikspor maçı öncesi taraftarlar, Emre Belözoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU İLK TEPKİDEN SONRA NE DEMİŞTİ?

Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Allah, 150 sene ömür verseydi; böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Çok üzgünüm. Beni yakından tanıyanlar, Fenerbahçe'yi kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Bugün yaşadıklarımı hak ettiğimi düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.