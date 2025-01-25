Emre Kılınç'ta kırık tespit edildi

Samsunspor'da Emre Kılınç'ın parmağında kırık tespit edildi.

Emre Kılınç'ta kırık tespit edildi
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AA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 14:51

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da Emre Kılınç'ın parmağında kırık tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, cuma akşamı oynanan Gaziantep FK maçının ilk yarısında yaşanan pozisyonda Emre Kılınç'ın sağ el ikinci parmak tarak kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun sağlık ekibinin müdahalesiyle karşılaşmayı tamamladığı aktarılan açıklamada, Emre Kılınç'ın cerrahi tedavisine bugün başlanacağı kaydedildi.


Etiketler: #emre kılınç #sakatlık #Reeder Samsunspor

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