Emre Kılınç'tan Fatih Terim'e teşekkür!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:28

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:28

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. Samsunspor’un renklerine bağladığı oyunculardan 7’si yabancı olurken, yerli transferlerin tamamı ise Galatasaray’dan yapıldı. Samsun temsilcisi, kaleci Okan Kocuk ile orta saha oyuncuları Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı’ya imza attırdı. 28 yaşındaki futbolcu Emre Kılınç, Samsunspor’daki günlerini ve hedeflerini basın mensuplarına anlattı.

Emre Kılınç

3 eski takım arkadaşı olarak Samsunspor’a transfer olduklarını aktaran Kılınç, “Samsun’a geldiğim için çok mutluyum. Eski takım arkadaşlarım Taylan Antalyalı ve Okan Kocuk da buraya geldiği için çok mutlu. Samsunspor’u Süper Lig’de görmek de bizim için sevindirici. Yıllarca rakip olarak oynadık. Camiayı, seyirciyi ve şehri biliyoruz. Her şey çok güzel. İnşallah Samsunspor’u hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

“TEKRAR MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAK İSTERİM”

Dört kez terlettiği A Milli Takım formasını giymek için çok çabalayacağının altını çizen Emre Kılınç, “Samsunspor ile benim hedeflerim doğru orantılı. Biz burada ne kadar başarılı olursak, takım ne kadar başarılı olursa bizim için de hedeflerimize ulaşmak o kadar kolay olur. Neden olmasın? A Milli Takım formasını tekrar giymeyi herkes ister. İlk olarak Samsunspor’da başarılı olup, milli takımı hak ettiğimizi göstermemiz lazım. Ondan sonrası da kendiliğinden gelecek” diye konuştu.

Emre Kılınç ile Okan Kocuk (sağda)

“FATİH TERİM’E TEŞEKKÜR EDERİM”

Sadece kanatlarda değil, teknik direktör Fatih Terim’in dokunuşu ile orta sahada da rahatlıkla oynayabildiğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, “Her yerde oynayabiliyorum. Galatasaray’a gittiğimde Fatih Terim beni kenarda kullanmaya başlamıştı. O zamanlar ben de, ‘Acaba kanatta oynasam daha iyi mi olur’ diyordum ama bunun değerini daha sonra anladım. Şu anda 3-4 mevkide rahatlıkla oynayabiliyorum. Oynadığım her pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. Beni genelde sağ açık olarak görüyorlar ama ondan önce de Sivasspor’da hep sol açık oynadım. Galatasasray’dan sonra ise yüzde 70 orta sahada yüzde 30 da sağ kanatta oynadım. Oyun içerisinde kanat oynarken sağ-sol değişmek benim için daha rahat oluyor, iki kanatta da oynayabildiğim için ama orta sahayı da rahatlıkla oynayabiliyorum. Fatih Terim’e de bu yüzden teşekkür ederim. İlk başlarda moral bozucu oluyor ama daha sonradan yararını görüyorsunuz. Nerede ihtiyaç olursa orada Samsunspor’un ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız” diye konuştu.

Samsunspor’a uyum sürecini atlatmaya çalıştığına da değinen Kılınç, şunları dile getirdi:

“Buraya gelmeden önce Soner Aydoğdu, Zeki Yavru, Yusuf Emre Gültekin’i de tanıyordum. Gelmeden önce de bu isimlerden bilgi aldım. Başkanımız da transferimle çok ilgilendi. Biraz geç oldu ama takıma katıldığım için mutluyum. Adaptasyon konusunda kulüpteki herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Uyum aşamasını bir an önce atlatmak istiyorum. Samsunspor’dan geçen seneden haberimiz oldu. Taraftar her maça yoğun ilgi gösteriyor. Onları tribüne getiren de takım oluyor. İnşallah taraftarlarımız bizi desteklemeye devam eder. Onlar bize destek verdikçe başarı gelir, başarı gelince de bizlerin oynadığı oyundan zevk alırlar. İnşallah sezonu hep beraber güzel bir şekilde devam bitiririz.”