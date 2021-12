Emre Kocadağ: Yeni hocayı Fenerbahçe derbisine yetiştirmeye çalışacağız

09 Aralık 2021 Perşembe, 14:56

Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Sergen Yalçın, istifasını yönetime sundu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, ayrılık kararının ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"HOCAMIZIN ÖNDERLİĞİNDE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"

Ahmet Nur Çebi başkanlığında yönetim kurulumuz olarak zor bir dönemde yönetime talip oldu başkanımız. Çok zor bir süreçti. Toparlama adına neler yapabiliriz onları düşündük her zaman. Sergen Yalçın hocamız da Beşiktaş'ın evladı olarak, bizim planlarımızın bir parçası olarak doğru bir zamanda takımın başına geldi. Hocamızla beraber 'Bu takımdan bir şey olmaz, 10 yıl şampiyon olamazlar' dedikleri bir dönemde iki kupa birden alarak büyük bir başarıya imza attık. Oyuncularımız, yönetimimiz, teknik ekibimiz böyle bir süreçten geçtik ve büyük bir başarıya imza attık. Hocamız da bu işin önderliğini yaptı.

"HOCAMIZ BEŞİKTAŞ'A DAHA FAZLA ZARAR VERMEK İSTEMEDİĞİNİ BELİRTTİ"

Sezon başında iki kupa almış bir takım olarak daha büyük beklentiler vardı. İyi oyuncular, büyük isimler kadroya katıldı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Türkiye'de hedefe yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık. Yaşanılan süreçte ne bizim ne camiamızın ne de hocamızın beklentilerini karşılayacak bir sonuç olmadı. Tabii birçok faktör ama bu süreçte ciddi yıpranmalar da beraberinde geldi. Biz de elimizden geleni, gerek başkanımız gerek bizler hocamıza destek olmak için ne gerekiyorsa yaptık. 2 hafta önce de görüşme yaptık. Hocamıza güvendiğimizi, devam etmesi gerektiğini belirtmiştik. Ama bugün itibarıyla hocamız Beşiktaş'a daha fazla zarar vermek istemediğini belirtti. Bir toplantı yaptık. Biz de uygun gördük.

"SERGEN YALÇIN'A BEŞİKTAŞ'IN KAPISI ASLA KAPANMAMIŞTIR"

Sergen Yalçın, Beşiktaş için çok büyük bir isim. Çocuk yaşta gelip ciddi başarılara imza atmış efsane bir isim. Oyuncu olarak girdiği kapıdan hoca olarak çıktı. Bundan sonraki süreçte Sergen Yalçın'a Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. Bugün bir ayrılık oluyor ama biz öpüşüp sarılıp ayrıldık. Bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Bundan sonra da gerekli adımları atacağız.

"YENİ HOCA" SORUSUNA YANIT

Bundan sonrasıyla alakalı değerlendirmelerimizi yapacağız. Gerekli adımları atacağız. Bizim şu anda bir b planımız yoktu. Bugün itibarıyla çalışmalara başladık. İnşallah iyi bir hocayla, kısa süre içinde hocayı takıma katarız. Maddi konuluk bir durum yok. Tazminat maddesi yoktu, o noktada karşılıklı anlaşarak ayrıldık.

Kendi profesyonellerimiz var, Önder hoca var, büyük ihtimalle o takımın başında çıkacaktır, bu hafta içinde hoca adayları ile görüşüp kararı veririz. Yerli yabancı noktasında şu an bir şey söylemek istemiyorum. Şu an sezon ortası, kimler müsait, kim cevap verecek bir hoca olacak, onları bu hafta içinde süreç gösterecek. (Şenol Güneş iddiaları) Şu an isim noktasında konuşmak doğru değil. Fenerbahçe derbisi öncesine yetiştirmeye çalışırız hocayı.