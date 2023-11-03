Emre Kocadağ'dan adaylık sinyali: 'Hazırım'
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yapılacak başkanlık seçimi için adaylık sinyali verdi.
Beşiktaş'ta gündem 3-10 Aralık'ta yapılacak seçim.
Siyah-beyazlılarda yapılacak seçimde şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim Hasan Arat oldu.
"BEN HAZIRIM"
Beşiktaş'ta başkan adayı olabileceği belirtilen Emre Kocadağ'dan da adaylık sinyali geldi. Kocadağ, yaptığı açıklamada "Hazırım" mesajı verdi.
Emre Kocadağ, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Güçlü bir yönetim ve güçlü bir kadro ile hazırım" dedi.
ÇEBİ'DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI
Öte yandan Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.
Çebi, "Henüz kararımı vermedim. Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı vereceğim. Üç gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
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